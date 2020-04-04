Эксперты оценили перспективы новых Skoda Rapid и Volkswagen Polo на российском рынке
Эксперты оценили перспективы моделей Skoda Rapid и Volkswagen Polo на российском автомобильном рынке. Первое авто появилось в РФ весной 2014-го, став основным продуктом марки на отечественном пространстве.
Спрос постоянно повышался, прекратившись только в 2019-м с сохранением своих позиций оборота на отметке в 35 тысяч единиц. После выпуска рестайлинговой версии производитель надеется повысить интерес потребителей к своему продукту. Часть покупателей откажутся от Rapid ради покупки Volkswagen Polo очередной генерации. Модель станет доступна для покупки этим летом. Немецкому концерну придётся сильно разграничить ориентир на покупателя для этих моделей, чтобы не создавать самоконкуренции.
«Volkswagen Polo нового поколения может сохранить позицию лидера на российском рынке среди продуктов всех марок в составе концерна Volkswagen Group. Если проводить сравнение Rapid и Polo, то последний позиционируется несколько ниже по своему классу, чем продукт Skoda и отличался более доступной ценой. При этом новые поколения моделей значительно меньше отличаются друг от друга. В результате авто станут оснащаться одинаковыми силовыми агрегатами, но опционально Rapid должна быть несколько богаче», - отметил Иван Кондратенко, консультант Simon-Kucher&Partners.
Спрос постоянно повышался, прекратившись только в 2019-м с сохранением своих позиций оборота на отметке в 35 тысяч единиц. После выпуска рестайлинговой версии производитель надеется повысить интерес потребителей к своему продукту. Часть покупателей откажутся от Rapid ради покупки Volkswagen Polo очередной генерации. Модель станет доступна для покупки этим летом. Немецкому концерну придётся сильно разграничить ориентир на покупателя для этих моделей, чтобы не создавать самоконкуренции.
«Volkswagen Polo нового поколения может сохранить позицию лидера на российском рынке среди продуктов всех марок в составе концерна Volkswagen Group. Если проводить сравнение Rapid и Polo, то последний позиционируется несколько ниже по своему классу, чем продукт Skoda и отличался более доступной ценой. При этом новые поколения моделей значительно меньше отличаются друг от друга. В результате авто станут оснащаться одинаковыми силовыми агрегатами, но опционально Rapid должна быть несколько богаче», - отметил Иван Кондратенко, консультант Simon-Kucher&Partners.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:41