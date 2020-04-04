Эксперты оценили перспективы новых Skoda Rapid и Volkswagen Polo на российском рынке





Спрос постоянно повышался, прекратившись только в 2019-м с сохранением своих позиций оборота на отметке в 35 тысяч единиц. После выпуска рестайлинговой версии производитель надеется повысить интерес потребителей к своему продукту. Часть покупателей откажутся от Rapid ради покупки Volkswagen Polo очередной генерации. Модель станет доступна для покупки этим летом. Немецкому концерну придётся сильно разграничить ориентир на покупателя для этих моделей, чтобы не создавать самоконкуренции., - отметил Иван Кондратенко, консультант Simon-Kucher&Partners.