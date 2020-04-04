Экс-участник «Дом-2» Саша Задойнов впервые женился





Церемония бракосочетания прошла в одном из ЗАГСов Сочи. От пышного торжества пара из-за карантинных мер вынуждена была отказаться. Сначала влюбленные расстроились, что не смогут разделить такой важный день с близкими людьми. Но, они решили, что свадьба должна состояться в назначенный день. На церемонии были только жених, невеста и сотрудница ЗАГСа. Саша Задойнов вел для своих друзей и подписчиков прямой эфир, запечатлев момент создания новой семьи. Он показал на камеру свидетельство о заключении брака. Молодожены обменялись кольцами на которых была выгравирована буква «З». Экс-участник «Дома-2» и его супруга признались, что очень волновались перед тем, как зайти в ЗАГС. Но, как отметил Саша Задойнов, «когда любишь, все намного проще».Этот брак для бывшего участника реалити-шоу стал первым. Ранее он не решался узаконить отношения. Несмотря на это, экс-возлюбленные родили ему детей, однако вести в ЗАГС их Саша Задойнов не спешил.