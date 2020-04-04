«Он вымолит прощение у Оксаны»: Рудковская уверена в примирении Самойловой и Джигана





На днях телеведущая пообщалась с супругой исполнителя по телефону, которая подтвердила намерение развестись с отцом своих 4-х детей. Яна Рудковская хочет, чтобы пара сохранила брак, поскольку воспитывать наследников одной знаменитости будет тяжело. По мнению жены Плющенко, эта ситуация сделает звезд сильнее, и в конечном итоге они помирятся. Кроме этого, слухи об изменах со стороны Джигана светская львица считает преувеличенными и сомневается, что артист является «террористом» в сексе. В прямом эфире с подписчиками в Instagram продюсер рассказала, что не верит в злоупотребление певцом запрещенных веществ.Сейчас Рудковская соблюдает карантин и не выходит из дома. Она одной из первых решила самоизолироваться после возвращения из Европы. Как считает жена фигуриста, она переболела коронавирусом, так как наблюдала у себя похожие признаки недуга. Результаты теста на COVID-19 у ведущей не подтвердились.