Подаренные Илоном Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против апноэ
Аппараты ИВЛ, подаренные Илоном Маском в больницы США, оказались устройствами для борьбы с апноэ. Эти приборы абсолютно бесполезны в борьбе с тяжелыми формами поражения коронавирусной инфекцией.
Неделю назад Илон Маск пообещал наладить поставки дефицитных аппаратов ИВЛ, которые произведены в его собственной компании. Однако принятые устройства были лишь отдаленно похожи на нужные приборы, а при выяснении обстоятельств оказалось, что директор SpaceX приобрел более тысячи приборов у производителя ResMed. Он нанес логотип Tesla на коробки и направил продукт в клиники, где определили, что вместо аппаратов ИВЛ Маск купил устройства для борьбы с нарушением сна. Они могут помочь только при слабых симптомах инфекции, однако заменить полноценные гаджеты для искусственной вентиляции легких не способны.
На данный момент в больницах США наблюдается дефицит устройств ИВЛ, которые применяются при тяжелых формах поражения COVID-19. До сих пор представители Tesla не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Неделю назад Илон Маск пообещал наладить поставки дефицитных аппаратов ИВЛ, которые произведены в его собственной компании. Однако принятые устройства были лишь отдаленно похожи на нужные приборы, а при выяснении обстоятельств оказалось, что директор SpaceX приобрел более тысячи приборов у производителя ResMed. Он нанес логотип Tesla на коробки и направил продукт в клиники, где определили, что вместо аппаратов ИВЛ Маск купил устройства для борьбы с нарушением сна. Они могут помочь только при слабых симптомах инфекции, однако заменить полноценные гаджеты для искусственной вентиляции легких не способны.
На данный момент в больницах США наблюдается дефицит устройств ИВЛ, которые применяются при тяжелых формах поражения COVID-19. До сих пор представители Tesla не прокомментировали сложившуюся ситуацию.