Skype предлагает совершать видеозвонки без регистрации и скачивания приложения





Для использования услуги достаточно на веб-сайте сервиса создать новую конференцию. Может использоваться как зарегистрированный аккаунту, так и гостевой режим. После этого все прочие участники имеют возможность присоединиться к видеоразговору с помощью специальной ссылки. Иметь аккаунт в Skype для этого не обязательно.В соответствии со словами представителей компании, подобная возможность открыта для всех желающих на бесплатной основе. Приглашение лишено срока действия, а ссылка доступна в любое время по желанию пользователя. Skype сохранит информацию о звонках на 30 дней.