Skype предлагает совершать видеозвонки без регистрации и скачивания приложения
Мессенджер Skype на фоне карантинных мер, которые вводятся по всему миру из-за коронавируса, презентовал опцию Meet Now. Она открывает возможность общения без необходимости проводить регистрацию в сервисе и устанавливать на устройство приложение.
Для использования услуги достаточно на веб-сайте сервиса создать новую конференцию. Может использоваться как зарегистрированный аккаунту, так и гостевой режим. После этого все прочие участники имеют возможность присоединиться к видеоразговору с помощью специальной ссылки. Иметь аккаунт в Skype для этого не обязательно.
В соответствии со словами представителей компании, подобная возможность открыта для всех желающих на бесплатной основе. Приглашение лишено срока действия, а ссылка доступна в любое время по желанию пользователя. Skype сохранит информацию о звонках на 30 дней.
Для использования услуги достаточно на веб-сайте сервиса создать новую конференцию. Может использоваться как зарегистрированный аккаунту, так и гостевой режим. После этого все прочие участники имеют возможность присоединиться к видеоразговору с помощью специальной ссылки. Иметь аккаунт в Skype для этого не обязательно.
В соответствии со словами представителей компании, подобная возможность открыта для всех желающих на бесплатной основе. Приглашение лишено срока действия, а ссылка доступна в любое время по желанию пользователя. Skype сохранит информацию о звонках на 30 дней.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:25