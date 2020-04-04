Вице-премьер Татьяна Голикова: «В Россию инфекцию завезли из 73 стран»
Татьяна Голикова рассказала, из каких государств чаще всего в РФ приезжали люди, инфицированные коронавирусом. Российский вице-премьер назвала всего 73 страны.
В списке Татьяны Голиковой чаще всего встречались ОАЭ, Германия, Италия, Франция и Испания. Как отметило издание РИА Новости, чиновница обратила внимание на то, что россиянам удалось избежать «первой волны» заболевания, которая вызывала у всех только тревогу. На тот момент люди не знали, как им реагировать на коронавирусную инфекцию и какие меры следует предпринимать.
Татьяна Голикова также дала комментарии по поводу ситуации, которая сложилась с россиянами, оставшимися за границей. Как отметила вице-премьер, РФ не останавливала вывоз своих граждан из-за рубежа, а взяла временную паузу.
В списке Татьяны Голиковой чаще всего встречались ОАЭ, Германия, Италия, Франция и Испания. Как отметило издание РИА Новости, чиновница обратила внимание на то, что россиянам удалось избежать «первой волны» заболевания, которая вызывала у всех только тревогу. На тот момент люди не знали, как им реагировать на коронавирусную инфекцию и какие меры следует предпринимать.
Татьяна Голикова также дала комментарии по поводу ситуации, которая сложилась с россиянами, оставшимися за границей. Как отметила вице-премьер, РФ не останавливала вывоз своих граждан из-за рубежа, а взяла временную паузу.