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Наталья Бондарчук: "Сиделка Инны Макаровой ушла от нее перед смертью"

Наталья Бондарчук рассказала в эфире «Ты не поверишь!» о последних днях жизни матери. По словам дочери актрисы, сиделка оставила Инну Макарову незадолго до ее смерти.
Наталья Бондарчук: "Сиделка Инны Макаровой ушла от нее перед смертью"

По словам наследницы звезды фильма «Девчата», на Новый год родительница еще была со своей семьей и поглаживала правнуков по голове. Тем не менее уже тогда Инна Макарова плохо разговаривала. Артистка всегда находилась рядом с дочерью, однако происходящего не могла вынести ее сиделка, из-за чего уволилась, а знаменитостью стал заниматься специалист. Как сказала Наталья Бондарчук, на похоронах матери было примерно 20 человек, которые соблюдали дистанцию по причине пандемии COVID-19. Внук Иван Бурляев не смог прийти на прощание с актрисой, так как был на карантине после прилета из Европы.

Внучка Макаровой Мария Бурляева рассказала, что бабушка страдала от проблем с легкими, но скончалась она не из-за вируса. Артистка посетовала на то, что семья не может нормально проводить родственницу в последний путь из-за пандемии.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:32

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