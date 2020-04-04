Наталья Бондарчук: "Сиделка Инны Макаровой ушла от нее перед смертью"





По словам наследницы звезды фильма «Девчата», на Новый год родительница еще была со своей семьей и поглаживала правнуков по голове. Тем не менее уже тогда Инна Макарова плохо разговаривала. Артистка всегда находилась рядом с дочерью, однако происходящего не могла вынести ее сиделка, из-за чего уволилась, а знаменитостью стал заниматься специалист. Как сказала Наталья Бондарчук, на похоронах матери было примерно 20 человек, которые соблюдали дистанцию по причине пандемии COVID-19. Внук Иван Бурляев не смог прийти на прощание с актрисой, так как был на карантине после прилета из Европы.Внучка Макаровой Мария Бурляева рассказала, что бабушка страдала от проблем с легкими, но скончалась она не из-за вируса. Артистка посетовала на то, что семья не может нормально проводить родственницу в последний путь из-за пандемии.