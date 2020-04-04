Наталья Бондарчук: "Сиделка Инны Макаровой ушла от нее перед смертью"
Наталья Бондарчук рассказала в эфире «Ты не поверишь!» о последних днях жизни матери. По словам дочери актрисы, сиделка оставила Инну Макарову незадолго до ее смерти.
По словам наследницы звезды фильма «Девчата», на Новый год родительница еще была со своей семьей и поглаживала правнуков по голове. Тем не менее уже тогда Инна Макарова плохо разговаривала. Артистка всегда находилась рядом с дочерью, однако происходящего не могла вынести ее сиделка, из-за чего уволилась, а знаменитостью стал заниматься специалист. Как сказала Наталья Бондарчук, на похоронах матери было примерно 20 человек, которые соблюдали дистанцию по причине пандемии COVID-19. Внук Иван Бурляев не смог прийти на прощание с актрисой, так как был на карантине после прилета из Европы.
Внучка Макаровой Мария Бурляева рассказала, что бабушка страдала от проблем с легкими, но скончалась она не из-за вируса. Артистка посетовала на то, что семья не может нормально проводить родственницу в последний путь из-за пандемии.
По словам наследницы звезды фильма «Девчата», на Новый год родительница еще была со своей семьей и поглаживала правнуков по голове. Тем не менее уже тогда Инна Макарова плохо разговаривала. Артистка всегда находилась рядом с дочерью, однако происходящего не могла вынести ее сиделка, из-за чего уволилась, а знаменитостью стал заниматься специалист. Как сказала Наталья Бондарчук, на похоронах матери было примерно 20 человек, которые соблюдали дистанцию по причине пандемии COVID-19. Внук Иван Бурляев не смог прийти на прощание с актрисой, так как был на карантине после прилета из Европы.
Внучка Макаровой Мария Бурляева рассказала, что бабушка страдала от проблем с легкими, но скончалась она не из-за вируса. Артистка посетовала на то, что семья не может нормально проводить родственницу в последний путь из-за пандемии.
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:32