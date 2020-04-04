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Доктор Мясников: «Распространение коронавируса по миру пошло по худшему сценарию»

В своем микроблоге Instagram доктор Александр Мясников опубликовал новый пост, в котором признал свою ошибку относительно прогнозов распространения коронавируса в мире. По его словам, «все пошло по худшему сценарию».
Доктор Мясников: «Распространение коронавируса по миру пошло по худшему сценарию»

Как отметил Александр Мясников, он посмотрел свой старый пост, который был опубликован в начале февраля. Доктор признался, что он на 90% был уверен, что взрывного распространения коронавирусной инфекции по миру не будет, но ошибся весь научный мир. Санитарные кордоны были возведены в различных странах с опозданием. На данный момент заразность COVID-19 высокая, а вирус слишком быстро распространяется. При этом, если сравнивать мировые статистические данные, то показатель смертности довольно низкий (1-2% от заболевших на планете).

Многие эксперты сравнивают новый коронавирус с эпидемией Гонконгского гриппа, которая была в 1957 году и унесла жизни 120 тысяч людей. Доктор Мясников убежден, что вскоре вирус пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется на планете. Нужно, чтобы у всех развился коллективный иммунитет после вакцинации или перенесенного заболевания. Возможно будет еще несколько затухающих вспышек коронавируса, но потом люди перестанут его замечать. По поводу сроков эксперт отметил, что понадобится для этого два или три года. На сегодняшний день нужно соблюдать карантин, чтобы перебороть пик инфекции.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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