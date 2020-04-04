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Google оказывает помощь властям в обнаружении нарушителей режима самоизоляции

Google оказывает помощь властям в вычислении нарушителей режима самоизоляции. На новом портале содержатся отчеты о нахождении граждан в общественных местах, и эти данные на регулярной основе обновляются.

В зависимости от масштабов распространения коронавируса, в разных странах вводятся меры по сдерживанию инфекции. Главным инструментом борьбы с пандемией медики назвали самоизоляцию, но некоторые люди не придерживаются рекомендаций. В связи с этим вводятся штрафы за выход на улицу без необходимости, а Google недавно запустил сервис Community Mobility Reports, который отслеживает перемещение граждан в общественных местах. Вычисление местоположения возможно благодаря смартфонам. В Google отметили, что эта система также позволяет определить изменения, к которым привели меры по борьбе с распространением COVID-19 в разных странах.

Все данные разделены по категориям мест, странам и времени. Просматриваются парки, остановки, а также аптеки, магазины, различные офисные и жилые помещения.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:52

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