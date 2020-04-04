Google оказывает помощь властям в обнаружении нарушителей режима самоизоляции





В зависимости от масштабов распространения коронавируса, в разных странах вводятся меры по сдерживанию инфекции. Главным инструментом борьбы с пандемией медики назвали самоизоляцию, но некоторые люди не придерживаются рекомендаций. В связи с этим вводятся штрафы за выход на улицу без необходимости, а Google недавно запустил сервис Community Mobility Reports, который отслеживает перемещение граждан в общественных местах. Вычисление местоположения возможно благодаря смартфонам. В Google отметили, что эта система также позволяет определить изменения, к которым привели меры по борьбе с распространением COVID-19 в разных странах.Все данные разделены по категориям мест, странам и времени. Просматриваются парки, остановки, а также аптеки, магазины, различные офисные и жилые помещения.