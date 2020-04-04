Григорий Лепс выпустил пятичасовой проект "Честь имею" из композиций Владимира Высоцкого
Российский певец, композитор и продюсер Григорий Лепс выпустил пятичасовой проект "Честь имею", в который вошли композиции, написанные поэтом, автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Он представляет собой пять альбомов, в которые вошли популярные песни, и те, что звучали редко.
В альбом под названием "Мой первый срок" вошли композиции, написанные во время раннего периода творчества Владимира Высоцкого. Григорий Лепс включил в данную пластинку песню "Татуировка", которую считают первым треком автора-исполнителя. По словам заслуженного артиста Российской Федерации, работа над проектом заняла полтора года и это время далось ему нелегко.
Звезда считает, что записи поэта наполнены сильными эмоциями и глубокими мыслями. Отсюда следует, что спеть их плохо недопустимо, а хорошо – трудно. Тем не менее, сейчас, когда проект почти удалось закончить, певец доволен итогами. В своём Instagram-аккаунте Лепс пожелал, чтобы записанные им композиции смогли поддержать каждого человека в период карантина.
В альбом под названием "Мой первый срок" вошли композиции, написанные во время раннего периода творчества Владимира Высоцкого. Григорий Лепс включил в данную пластинку песню "Татуировка", которую считают первым треком автора-исполнителя. По словам заслуженного артиста Российской Федерации, работа над проектом заняла полтора года и это время далось ему нелегко.
Звезда считает, что записи поэта наполнены сильными эмоциями и глубокими мыслями. Отсюда следует, что спеть их плохо недопустимо, а хорошо – трудно. Тем не менее, сейчас, когда проект почти удалось закончить, певец доволен итогами. В своём Instagram-аккаунте Лепс пожелал, чтобы записанные им композиции смогли поддержать каждого человека в период карантина.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:16