Григорий Лепс выпустил пятичасовой проект "Честь имею" из композиций Владимира Высоцкого

В альбом под названием "Мой первый срок" вошли композиции, написанные во время раннего периода творчества Владимира Высоцкого. Григорий Лепс включил в данную пластинку песню "Татуировка", которую считают первым треком автора-исполнителя. По словам заслуженного артиста Российской Федерации, работа над проектом заняла полтора года и это время далось ему нелегко.Звезда считает, что записи поэта наполнены сильными эмоциями и глубокими мыслями. Отсюда следует, что спеть их плохо недопустимо, а хорошо – трудно. Тем не менее, сейчас, когда проект почти удалось закончить, певец доволен итогами. В своём Instagram-аккаунте Лепс пожелал, чтобы записанные им композиции смогли поддержать каждого человека в период карантина.