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«Притягивает к себе других»: Мария Горбань поцелуем поздравила Дмитрия Нагиева с 53-летием

Дмитрию Нагиеву исполнилось 53 года. С важным событием шоумена поздравила Мария Горбань, опубликовав в Instagram сюжет с поцелуем.
«Притягивает к себе других»: Мария Горбань поцелуем поздравила Дмитрия Нагиева с 53-летием

Актриса одной из первых обратилась к коллеге по творческому цеху, разместив в блоге кадры, на которых она в обнимку сидит с именинником на диване. Рядом со звездами расположился Владимир Сычев. Сначала в ролике играла композиция в исполнении Марии Горбань, под которую она пела на камеру. Затем знаменитость поцеловала Дмитрия Нагиева в щеку, а он, судя по всему, совсем этому не удивился. В подписи к видео артистка написала, что 53-летний телеведущий относится к тому типу людей, которые умеют притягивать к себе других. Эту способность певица назвала «феноменом магнетизма». «Пусть в центре Вашей Вселенной всегда будет жаркое лето», - тепло высказалась звезда сериала «Кухня».

Поклонники Горбань присоединились к поздравлениям Нагиева, назвав его настоящим мужчиной, а также засыпали актера комплиментами. За годы работы на ТВ он создал образ яркого и открытого представителя шоу-бизнеса, которого любят коллеги и женщины. Тем не менее шоумен много раз говорил, что в действительности является замкнутым человеком и не любит распространяться на тему личной жизни, тем более говорить о ней с прессой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:05

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