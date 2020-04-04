Онлайн-сервисы предлагают скидки на игры в период карантина





Ubisoft сообщила пользователям, что на месяц готова представить доступ к нескольким продуктам. В настоящее время геймеры могут сыграть в «Might&Magic». Помимо этого, компания организовала весеннюю распродажу из 311 игр со специальными дополнениями к ним. Студия Epic Games Store до 9 апреля открыла доступ к скачиванию Gone Home, Drawful 2, Hob и других игр. После этого у геймеров появится доступ к игре Sherlock Holmes.Площадка Steam пока не готова сделать какие-либо игры бесплатными, но подготовила большое количество скидок. Аналогично ситуация сложилась с продуктами GOG. До 5 апреля игрокам предлагают бесплатно загрузить SYMMETRY. Сотрудники Mail.ru Group сообщили о проекте «ИграемДома», в рамках которого предоставили 200 млн рублей на различные акции. Большая часть игр компании и так бесплатна, поэтому для таких случаев пользователям предлагают многочисленные внутриигровые бонусы.