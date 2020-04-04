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Компания Xiaomi презентовала проекционный дисплей для авто

Компания Xiaomi презентовала проекционный дисплей для автомобилей. Устройство получило название Carrobot Smart Head-Up Display и отличается способностью показывать большое количество данных из бортовой системы.

Помимо динамических параметров, на дисплей можно вывести навигационные данные, статистику траты топлива и другие сведения. Как правило, для получения всей информации приходится отвлекаться от контроля транспортного средства. Это может вызвать ДТП.

Carrobot Smart развивается на протяжении нескольких лет и получает дополнительные возможности. У нового поколения проекционного дисплея появилась возможность реагирования на голосовые команды. В то же время девайс создаст маршрут, раскрывая сведения о расположенных поблизости важных узлах инфраструктуры. Купить проекционный дисплей можно за $70 в начальной модификации. Постепенно ценник может подняться до планки в $98.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00

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