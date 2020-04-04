Компания Xiaomi презентовала проекционный дисплей для авто





Помимо динамических параметров, на дисплей можно вывести навигационные данные, статистику траты топлива и другие сведения. Как правило, для получения всей информации приходится отвлекаться от контроля транспортного средства. Это может вызвать ДТП.Carrobot Smart развивается на протяжении нескольких лет и получает дополнительные возможности. У нового поколения проекционного дисплея появилась возможность реагирования на голосовые команды. В то же время девайс создаст маршрут, раскрывая сведения о расположенных поблизости важных узлах инфраструктуры. Купить проекционный дисплей можно за $70 в начальной модификации. Постепенно ценник может подняться до планки в $98.