В NASA заинтересовались микроорганизмами, найденными на дне океана





Около 10 лет команда ученых исследовала древние вулканические породы, добытые со дна океана. Одним из материалов оказалась базальтовая лава, возрастом 33-104 млн лет. В прожилках глины оказались миллиарды микроорганизмов, которые сохраняли жизнеспособность. По мнению экспертов, этому способствовало наличие железа в породе. Глина защищала их от неблагоприятной среды, поскольку данные образцы были найдены на глубине 125 м ниже океанского дна, находясь под толщей воды в 5 км.По мнению ученых, в таких условиях могут выживать бактерии на Марсе, а марсоход Curosity уже добыл похожие образцы глины. Открытие биологов из Японии заинтересовало NASA, в связи с чем агентство планирует осуществить забор марсианской породы другим способом, применяя аппарат Perseverance.