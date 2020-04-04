В NASA заинтересовались микроорганизмами, найденными на дне океана
В NASA заинтересовались микроорганизмами, найденными на дне океана, поскольку они похожи на обнаруженные на Марсе. Открытие описали японские ученые из Токийского университета под руководством профессора Ёхэйя Сузуки.
Около 10 лет команда ученых исследовала древние вулканические породы, добытые со дна океана. Одним из материалов оказалась базальтовая лава, возрастом 33-104 млн лет. В прожилках глины оказались миллиарды микроорганизмов, которые сохраняли жизнеспособность. По мнению экспертов, этому способствовало наличие железа в породе. Глина защищала их от неблагоприятной среды, поскольку данные образцы были найдены на глубине 125 м ниже океанского дна, находясь под толщей воды в 5 км.
По мнению ученых, в таких условиях могут выживать бактерии на Марсе, а марсоход Curosity уже добыл похожие образцы глины. Открытие биологов из Японии заинтересовало NASA, в связи с чем агентство планирует осуществить забор марсианской породы другим способом, применяя аппарат Perseverance.
Около 10 лет команда ученых исследовала древние вулканические породы, добытые со дна океана. Одним из материалов оказалась базальтовая лава, возрастом 33-104 млн лет. В прожилках глины оказались миллиарды микроорганизмов, которые сохраняли жизнеспособность. По мнению экспертов, этому способствовало наличие железа в породе. Глина защищала их от неблагоприятной среды, поскольку данные образцы были найдены на глубине 125 м ниже океанского дна, находясь под толщей воды в 5 км.
По мнению ученых, в таких условиях могут выживать бактерии на Марсе, а марсоход Curosity уже добыл похожие образцы глины. Открытие биологов из Японии заинтересовало NASA, в связи с чем агентство планирует осуществить забор марсианской породы другим способом, применяя аппарат Perseverance.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:53