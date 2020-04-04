Полина Гагарина попала в неприятную ситуацию из-за «слива» информации о финалистах «Голоса»





За «утечку» данных относительно участников завершающего этапа проекта стало известно благодаря зрителю, присутствовавшему на съёмках. В результате выяснилось, что он не соврал. Из-за этого Полина Гагарина может столкнуться со сложностями, ведь руководству телеканала вряд ли понравится данная ситуация. В таком случае упадут рейтинги шоу «Голос», а юзеры в соцсетях будут распространять лишнюю информацию. Под выпуском программы на Youtube в комментариях можно увидеть, как один из интернет-пользователей поинтересовался, кто из конкурсантов станет финалистом. Затем другой подписчик ответил на этот вопрос, что и стало «сливом» сведений.По подтвердившимся данным, в финал проекта прошли Миржан Жидебай и Артем Морозов. Позади юных артистов остались 3 других соперника. Ранее Гагарина отправила домой Варвару Глухову и Екатерину Кретову, которые вылетели после раунда поединка.