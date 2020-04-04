Шэрон Стоун показала, как с помощью дыхательной гимнастики можно очистить легкие

По словам модели, с помощью этих упражнений можно усилить способность организма к противостоянию опасным заболеваниям. Если заниматься данной дыхательной гимнастикой на регулярной основе, то проводится существенное укрепление верхних путей. Вся тренировка состоит из четырех шагов, которые Стоун показала на видео. Начинать можно с опущения дыхания вниз к брюшной полости, а затем нужно посчитать до десяти. Далее задерживается дыхание на 10 секунд, и такое же количество времени нужно потратить на выдох.Шэрон Стоун остается на карантине уже 24 дня, а также советует своим поклонникам самоизолироваться на время пандемии коронавируса. Модель напомнила, что коронавирус можно победить, если придерживаться мер предосторожности.