Шэрон Стоун показала, как с помощью дыхательной гимнастики можно очистить легкие
Шэрон Стоун показала, как с помощью специальной дыхательной гимнастики очистить легкие. Знаменитость поделилась полезными упражнениями в Instagram, находясь на самоизоляции.
По словам модели, с помощью этих упражнений можно усилить способность организма к противостоянию опасным заболеваниям. Если заниматься данной дыхательной гимнастикой на регулярной основе, то проводится существенное укрепление верхних путей. Вся тренировка состоит из четырех шагов, которые Стоун показала на видео. Начинать можно с опущения дыхания вниз к брюшной полости, а затем нужно посчитать до десяти. Далее задерживается дыхание на 10 секунд, и такое же количество времени нужно потратить на выдох.
Шэрон Стоун остается на карантине уже 24 дня, а также советует своим поклонникам самоизолироваться на время пандемии коронавируса. Модель напомнила, что коронавирус можно победить, если придерживаться мер предосторожности.
По словам модели, с помощью этих упражнений можно усилить способность организма к противостоянию опасным заболеваниям. Если заниматься данной дыхательной гимнастикой на регулярной основе, то проводится существенное укрепление верхних путей. Вся тренировка состоит из четырех шагов, которые Стоун показала на видео. Начинать можно с опущения дыхания вниз к брюшной полости, а затем нужно посчитать до десяти. Далее задерживается дыхание на 10 секунд, и такое же количество времени нужно потратить на выдох.
Шэрон Стоун остается на карантине уже 24 дня, а также советует своим поклонникам самоизолироваться на время пандемии коронавируса. Модель напомнила, что коронавирус можно победить, если придерживаться мер предосторожности.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:24