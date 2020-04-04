«Немножко кривовато»: Любовь Успенская стала парикмахером для родственников во время карантина

Знаменитость не перестает удивлять фанатов своими талантами. На этот раз Успенская решила побыть стилистом-парикмахером, разместив на странице в Instagram результаты собственной работы. В сюжете запечатлен племянник артистки с обновленной стрижкой. В подписи к посту звезда рассказала, как ей удалось быстро и хорошо постричь молодого человека, чтобы он не подвергался опасности во время визита в салон красоты.По словам представительницы отечественной эстрады, она уже имеет опыт, ведь ранее ей приходилось проделывать эту процедуру с дочерью и отцом. Кроме этого, исполнительница шутливо отметила, что прическа родственника хоть и не получилась идеальной, однако была сделана «любимой тётей». Как сказала Успенская, в ее квартире с карантином все строго. Она очень сильно переживает за своих близких, поэтому следит за тем, чтобы никто не покидал дом. Безопасность для певицы превыше всего. Фолловеры пришли в восторг от способностей артистки и похвалили ее. Некоторые поинтересовались, может ли кумир побыть парикмахером и для них.В период самоизоляции знаменитость часто радует подписчиков новыми публикациями, на которых демонстрирует, как проводит свободное время. Недавно она поделилась с аудиторией своими кулинарными талантами.