Врач Елена Ярыгина рассказала о способе защиты кошек от болезней хозяев
Врач Елена Ярыгина сообщила о методах защиты кошек от вирусных болезней, поразивших их хозяев. В интернете распространили сообщение о том, что китайские ветеринары проверили сотни животных в Ухане, установив наличие коронавирусной инфекции у 15% домашних и диких особей.
Специалист из МГАВМиБ предоставила комментарий относительно сложившейся ситуации. Она отметила, что сообщение вызвало у неё большие сомнения, поскольку в крови вирус найти нельзя, ведь он поражает лёгкие. Соответственно по сосудам могут перемещаться исключительно антитела, генерируемые организмом. Проверка гипотезы о заражении питомцев может подтвердиться только независимым исследованием других кошек.
При этом имеется множество болезней, которые поражают один вид, но совершенно безвредны для других. Вдобавок, понятие «тупикового хозяина» описывает ситуацию, когда зараженное животное может получить вирус от человека, однако останется носителем без возможности инфицировать других людей. Защитить кошек можно путём поддержания дистанции. На время болезни не нужно касаться питомцев, а если и гладить, то исключительно в перчатках, сообщают Народные Новости России.
Специалист из МГАВМиБ предоставила комментарий относительно сложившейся ситуации. Она отметила, что сообщение вызвало у неё большие сомнения, поскольку в крови вирус найти нельзя, ведь он поражает лёгкие. Соответственно по сосудам могут перемещаться исключительно антитела, генерируемые организмом. Проверка гипотезы о заражении питомцев может подтвердиться только независимым исследованием других кошек.
При этом имеется множество болезней, которые поражают один вид, но совершенно безвредны для других. Вдобавок, понятие «тупикового хозяина» описывает ситуацию, когда зараженное животное может получить вирус от человека, однако останется носителем без возможности инфицировать других людей. Защитить кошек можно путём поддержания дистанции. На время болезни не нужно касаться питомцев, а если и гладить, то исключительно в перчатках, сообщают Народные Новости России.