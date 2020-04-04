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В небе над Флоридой местные жители заметили огненный шар

В американское метеорное общество AMS Meteors поступил ряд сообщений от людей, заметивших, как над штатом Флорида вспыхнул огненный шар. Как передаёт The Watchers, явление очевидцы сняли на видео.

Огненный шар появился приблизительно в 04:30 по принятому стандарту времени. 15 сообщений сотрудники AMS Meteors получили от жителей различных районов штата Флорида, а одно сообщение поступило из Джорджии. Люди, ставшие очевидцами данного события, рассказали, что увиденный ими объект напоминал ракету. Явление описали как очень яркую зелёную вспышку, оставляющую след оранжево-белого цвета.

Как отмечают в американском метеорном обществе, каждый день в атмосферу планеты Земля входят тысячи метеоров. Зачастую они пролетают над океанами и малонаселёнными местами, многих из них скрывает дневной свет. Космические объекты, вспыхивающие в ночное время суток, тоже имеют немного шансов быть замеченными. Заметить подобное явление можно и в солнечный день, однако в этом случае они должны отличаться особой яркостью.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:06

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