В небе над Флоридой местные жители заметили огненный шар





Огненный шар появился приблизительно в 04:30 по принятому стандарту времени. 15 сообщений сотрудники AMS Meteors получили от жителей различных районов штата Флорида, а одно сообщение поступило из Джорджии. Люди, ставшие очевидцами данного события, рассказали, что увиденный ими объект напоминал ракету. Явление описали как очень яркую зелёную вспышку, оставляющую след оранжево-белого цвета.Как отмечают в американском метеорном обществе, каждый день в атмосферу планеты Земля входят тысячи метеоров. Зачастую они пролетают над океанами и малонаселёнными местами, многих из них скрывает дневной свет. Космические объекты, вспыхивающие в ночное время суток, тоже имеют немного шансов быть замеченными. Заметить подобное явление можно и в солнечный день, однако в этом случае они должны отличаться особой яркостью.