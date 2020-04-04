Певец Билл Уизерс ушёл из жизни в возрасте 81-го года





Поклонники по всему миру тяжело переживают утрату музыкального исполнителя. Новость о кончине Билла Уизерса разлетелась по всем зарубежным изданиям. На момент смерти ему был 81 год. В наше время мало кто из исполнителей обладает такими же достижениями в творческой карьере, которые насчитывались у знаменитости. Его 10 раз номинировали на премию Grammy, в 3-х из которых артист получил музыкальный аналог награды «Оскар». Кроме этого, 2 композиции певца вошли в легендарный рейтинг журнала Rolling Stone «500 величайших песен всех времен». Также автор входил в число любимых исполнителей 2-х американских президентов – Барака Обамы и Билла Клинтона. Этот вывод был сделан из того, что песни звезды использовали в рамках инаугурации обоих глав государства.Билл Уизерс работал в жанре «мягкий соул», однако его выступления не приводили зрителей в восторг из-за вокальных данных или программы концертов. Тем не менее исполнитель достоин называться «Истинным народным певцом», поскольку в его композициях люди находили часть себя, а сильные мелодии сочетались с мягким голосом музыканта. Сам он называл себя виртуозом. Однажды Стинг, говоря о коллеге по сцене, отметил, что тот при написании песен умудрялся «быть простым и в то же время глубоким».