АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Певец Билл Уизерс ушёл из жизни в возрасте 81-го года

Билл Уизерс ушёл из жизни в возрасте 81-го года, во что до сих пор не могут поверить многочисленные фанаты. Он был любимым певцом бывшего президента США Барака Обамы.
Певец Билл Уизерс ушёл из жизни в возрасте 81-го года

Поклонники по всему миру тяжело переживают утрату музыкального исполнителя. Новость о кончине Билла Уизерса разлетелась по всем зарубежным изданиям. На момент смерти ему был 81 год. В наше время мало кто из исполнителей обладает такими же достижениями в творческой карьере, которые насчитывались у знаменитости. Его 10 раз номинировали на премию Grammy, в 3-х из которых артист получил музыкальный аналог награды «Оскар». Кроме этого, 2 композиции певца вошли в легендарный рейтинг журнала Rolling Stone «500 величайших песен всех времен». Также автор входил в число любимых исполнителей 2-х американских президентов – Барака Обамы и Билла Клинтона. Этот вывод был сделан из того, что песни звезды использовали в рамках инаугурации обоих глав государства.

Билл Уизерс работал в жанре «мягкий соул», однако его выступления не приводили зрителей в восторг из-за вокальных данных или программы концертов. Тем не менее исполнитель достоин называться «Истинным народным певцом», поскольку в его композициях люди находили часть себя, а сильные мелодии сочетались с мягким голосом музыканта. Сам он называл себя виртуозом. Однажды Стинг, говоря о коллеге по сцене, отметил, что тот при написании песен умудрялся «быть простым и в то же время глубоким».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В NASA заинтересовались микроорганизмами, найденными на дне…
Полина Гагарина попала в неприятную ситуацию из-за «слива» информации о финалистах…
Британские врачи обнаружили метод, помогающий держать мышцы в…
Шэрон Стоун показала, как с помощью дыхательной гимнастики можно очистить…
«Немножко кривовато»: Любовь Успенская стала парикмахером для родственников во время…
Врач Елена Ярыгина рассказала о способе защиты кошек от болезней…
В небе над Флоридой местные жители заметили огненный…
Компания Bentley показала несколько версий оформления модели Mulliner…
Певец Билл Уизерс ушёл из жизни в возрасте 81-го…
Названа дата премьеры Geely Atlas Pro с инновационным полным…
Учёные нашли изображения богини Аменет внутри 3000-летнего египетского…
«Меня изничтожили»: Резо Гигинеишвили назвал Надежду Оболенцеву "жесткой…
Врач-гастроэнтеролог Анна Комарова рассказала о пользе редиса для организма…
Глафира Тарханова попросила прощения у сестры Иларии за недостаточно хорошее…
«Там нет ни туалета, ни воды»: Безбородова высмеяла Безуса за предложение переехать в его…
Появились первые изображения пикапа Fiat Strada…
Анастасия Волочкова нарушила карантинный…
Эксперты рассказали о "грязном соперничестве" между учеными, охотившимися за костями…
«Страх никуда не делся»: Алина Галимова боится возобновлять отношения с Никитой…
Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса получила травму ноги на беговой…
В феврале Австралия и Таиланд передали России штаммы…
Компания Hyundai опубликовала новые фото концепта…
«Заставлять, прыгать с шариками?»: Дочь звезд «Дом-2» Артёмовой и Кузина перестала принимать…
«Уязвим стал каждый»: ВОЗ считает COVID-19 опасным для всех людей вне…
Ирина Дубцова во время карантина открыла в себе талант…
В Орехово-Зуево один человек погиб из-за взрыва газа в жилом…
РДШ и “Лига вожатых” запустили проект для помощи школьникам со сложными домашними…
Ольга Орлова назвала информацию о «секретах» похудения звезд шоу-бизнеса «разводом и…
Просмотреть все новости