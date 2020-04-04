«Меня изничтожили»: Резо Гигинеишвили назвал Надежду Оболенцеву "жесткой женой"





Новое видеообращение в своем блоге знаменитость назвал «криком о помощи». По словам Гигинеишвили, супруга его «изничтожила». Все началось с того, что она попросила избранника запечатлеть ее для Stories, однако у него ничего не получилось. Это потому, что Надежда Оболенцева оказалась самым жестким человеком изо всех, кого сценарист встречал в своей жизни. Он также посетовал, что не может во время съёмки выбрать правильный ракурс. Затем муж бизнесвумен обратился за советом к коллегам и спросил, как они справляются с подобными ситуациями в период самоизоляции.Фолловеры остались в восторге от чувства юмора кумира и рассказали, что в их семье есть похожие проблемы. Одна из поклонниц написала в комментариях, что поссорилась с супругом из-за того, что он не мог ее снять. Кроме того, подписчики призвали Гигинеишвили не разводиться с предпринимательницей.