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Врач-гастроэнтеролог Анна Комарова рассказала о пользе редиса для организма человека

Стали известны главные преимущества употребления редиса для организма человека. Советы по поводу составления рациона озвучила врач-гастроэнтеролог Анна Комарова.

Редис можно употреблять не только в салатах, но и в супах, а также в рацион можно вводить листья этого овоща. Он ценится тем, что укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с вирусами. В овоще содержатся фитонциды, а острый редис поможет избавиться от избытка слизи, что способствует выздоровлению при ангине и астме. Достаточное содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения и обмена веществ. В частности, корнеплод помогает выводить токсины из организма, а также борется с тошнотой. В нем также имеется большое количество витамина C, и такие минералы, как натрий, фосфор, калий, кальций и железо, а также витамины группы B. Высокая концентрация полезных микроэлементов улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также улучшает кровоток.

При этом редис является диетическим продуктом, который помогает утолить голод без вреда для фигуры. Однако эксперты советуют употреблять его на завтрак и обед, поскольку эфирные масла в нем раздражают желудок. Из-за них редис противопоказан пациентам, страдающим от заболеваний желчного пузыря, поджелудочной железы и печени, а также имеющим подагру и гастрит.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:18

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