Появились первые изображения пикапа Fiat Strada 2021





Изначально планировалось, что продажи начнутся в этом месяце, но вследствие пандемии коронавируса ситуация изменилась. Поданное в Бразильский INPI заявление показывает дизайн экстерьера пикапа.Регистрационный документ позволяет оценить итальянское авто в нескольких разных формах. Имеется начальная сборка с передним бампером черного цвета и стальными колёсами. Модель Strada получит двигатель объёмом 1,4 л производительностью 87 «лошадей», альтернативой для которого выступит силовой агрегат на 1,3 л с мощностью 108 «лошадей». Последний сможет работать в паре с 5-секционном механической трансмиссией. Также предусмотрены версии с вариатором, который станет активироваться вместе с наддувным двигателем на 1 либо 1,3 л.