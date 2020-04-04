Глафира Тарханова попросила прощения у сестры Иларии за недостаточно хорошее отношение

У Глафиры Тархановой и ее младшей сестры есть 14-летняя разница в возрасте, но поклонники в социальных сетях отмечают, что они выглядят почти одногодками. Актриса благодарит за такое мнение, а в недавней публикации рассказала, какие отношения поддерживала с Иларией Тархановой. Оказалось, что в детстве между близкими родственницами общение сразу не заладилось, поскольку Глафира Тарханова не любила гулять с коляской по поручению матери.Она замечала, что на нее косо смотрят прохожие из-за юного возраста. Также мысли звезды тогда занимала первая школьная любовь. Оказалось, что первым воспоминанием Иларии Тархановой о сестре стало то, что она приходила домой и давала ей щелбан. Сейчас актрисе стыдно за свое поведение в прошлом, а также она совершенно не помнит этот эпизод. Глафира Тарханова была занята учебой и поступлением в институт, где обучение длилось допоздна, поэтому на общение с сестрой у нее не оставалось времени. Лучше узнать друг друга они смогли только после рождения первенца актрисы.