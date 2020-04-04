В Орехово-Зуево один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме





При этом уточняется, что возгорания после взрыва не случилось. Детонация произошла в помещении, расположенном на третьем этаже 5-этажного дома. Итогом стало обрушение квартир на верхних этажах.В соответствии с предварительной информацией, 4 человека получили травмы и 1 погиб. СК РФ инициировал проверку по факту случившегося. Дело взято под персональный контроль главой Московской области Андреем Воробьёвым.