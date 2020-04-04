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В Орехово-Зуево один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме

В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в жилом доме. Согласно последним данным, причиной стала детонация газовой колонки в квартире, расположенной во 2-м подъезде жилого здания, ставшая причиной гибели одного человека.
В Орехово-Зуево один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме

При этом уточняется, что возгорания после взрыва не случилось. Детонация произошла в помещении, расположенном на третьем этаже 5-этажного дома. Итогом стало обрушение квартир на верхних этажах.

В соответствии с предварительной информацией, 4 человека получили травмы и 1 погиб. СК РФ инициировал проверку по факту случившегося. Дело взято под персональный контроль главой Московской области Андреем Воробьёвым.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:48

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