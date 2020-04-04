«Страх никуда не делся»: Алина Галимова боится возобновлять отношения с Никитой Рудаковым





На протяжении нескольких дней экс-возлюбленный приносит знаменитости различные подарки, цветы и письма с признаниями в любви. Никита Рудаков любыми способами хочет вернуть любимую девушку, но она пока что не отвечает взаимностью. Как отметила звезда телестройки, ей не нравится, что молодой человек совершил ошибку, «накосячил», и теперь пытается искупить свою вину за счет купленных вещей. Алина Галимова боится, что после возобновления отношений бойфренд перестанет ее добиваться. Участница «Дома-2» хоть и делает некоторые шаги навстречу мужчине, но не может избавиться от прежних обид и переживаний по поводу совместного будущего.В данной ситуации брюнетку поддерживает ее мать, которая советует дочери разобраться со своей половинкой и начать работать над отношениями., - вспомнила Галимова слова родительницы, которая посоветовала паре или разойтись навсегда, или быть вместе.