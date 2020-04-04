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«Страх никуда не делся»: Алина Галимова боится возобновлять отношения с Никитой Рудаковым

В беседе с журналистами сайта «Дом-2» Алина Галимова рассказала об отношениях с Никитой Рудаковым. По словам участницы проекта, она боится возвращаться к бывшему бойфренду.
«Страх никуда не делся»: Алина Галимова боится возобновлять отношения с Никитой Рудаковым

На протяжении нескольких дней экс-возлюбленный приносит знаменитости различные подарки, цветы и письма с признаниями в любви. Никита Рудаков любыми способами хочет вернуть любимую девушку, но она пока что не отвечает взаимностью. Как отметила звезда телестройки, ей не нравится, что молодой человек совершил ошибку, «накосячил», и теперь пытается искупить свою вину за счет купленных вещей. Алина Галимова боится, что после возобновления отношений бойфренд перестанет ее добиваться. Участница «Дома-2» хоть и делает некоторые шаги навстречу мужчине, но не может избавиться от прежних обид и переживаний по поводу совместного будущего.

В данной ситуации брюнетку поддерживает ее мать, которая советует дочери разобраться со своей половинкой и начать работать над отношениями. «Я же вижу, что у тебя горят глаза, ты улыбаешься», - вспомнила Галимова слова родительницы, которая посоветовала паре или разойтись навсегда, или быть вместе.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:34

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