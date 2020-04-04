Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса получила травму ноги на беговой дорожке





Симона Юнусова и ее внучка Алиса дома устроили спектакль с использованием беговой дорожки. За несколько минут до инцидента дочь Тимати разыгрывала сцены перед бабушкой, которую посадила в воображаемый “партер”. В своей публикации мать рэпера отметила, что как только она отлучилась из “зала в антракте”, Алиса получила серьезное повреждение ноги. Она показала рану, но не уточнила, каким образом ребенок получил травму.В комментариях некоторые подписчики пожелали скорейшего выздоровления дочери Тимати, а некоторые раскритиковали действия Симоны Юнусовой, отмечая, что она проявила недостаточную бдительность в игре с ребенком. Пользователи Сети напомнили, что с беговой дорожкой нужно взаимодействовать только в обуви, а также отметили, что это не место для развлечений.