В феврале Австралия и Таиланд передали России штаммы коронавируса
Штаммы коронавируса в пользу ученых из России в феврале 2020 года передали коллеги из Австралии и Таиланда. Соответствующие сведения предоставил Ринат Максютов, пребывающий на должности гендиректора центра “Вектор”, что произошло в рамках проекта “Опасный вирус” авторства Наили Аскер-заде.
Недавно занимающая должность вице-премьера РФ Татьяна Голикова проинформировала, что российская сторона смогла оценить штамм в конце зимы, когда и были начаты соответствующие исследования. Однако политик не уточнила, сотрудничал ли в данном направлении Китай. Лишь сейчас стало известно, что передача состоялась благодаря Австралии и Таиланду. Медики изначально провели тестирования на животных, теперь же они готовятся к изучению эффективности полученных вакцин и некоторых терапевтических препаратов. На начальном этапе экспериментов проводится тестирование полученного иммунитета на представителях фауны путем повторного заражения.
Уже созданы препараты на основе некоторых инфекционных вирусных заболеваний, например кори и гриппа.
Недавно занимающая должность вице-премьера РФ Татьяна Голикова проинформировала, что российская сторона смогла оценить штамм в конце зимы, когда и были начаты соответствующие исследования. Однако политик не уточнила, сотрудничал ли в данном направлении Китай. Лишь сейчас стало известно, что передача состоялась благодаря Австралии и Таиланду. Медики изначально провели тестирования на животных, теперь же они готовятся к изучению эффективности полученных вакцин и некоторых терапевтических препаратов. На начальном этапе экспериментов проводится тестирование полученного иммунитета на представителях фауны путем повторного заражения.
Уже созданы препараты на основе некоторых инфекционных вирусных заболеваний, например кори и гриппа.