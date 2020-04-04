В феврале Австралия и Таиланд передали России штаммы коронавируса





Недавно занимающая должность вице-премьера РФ Татьяна Голикова проинформировала, что российская сторона смогла оценить штамм в конце зимы, когда и были начаты соответствующие исследования. Однако политик не уточнила, сотрудничал ли в данном направлении Китай. Лишь сейчас стало известно, что передача состоялась благодаря Австралии и Таиланду. Медики изначально провели тестирования на животных, теперь же они готовятся к изучению эффективности полученных вакцин и некоторых терапевтических препаратов. На начальном этапе экспериментов проводится тестирование полученного иммунитета на представителях фауны путем повторного заражения.Уже созданы препараты на основе некоторых инфекционных вирусных заболеваний, например кори и гриппа.