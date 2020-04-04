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Компания Hyundai опубликовала новые фото концепта Prophecy

Компания Hyundai опубликовала новые снимки концепта Prophecy. Дебют авто должен был пройти во время моторшоу в Женеве, но последнее отменили по причине пандемии коронавируса.

Компания Hyundai провела рассылку фото, на которых запечатлен концепт. Предположительно, новинка будет укомплектована продвинутой системой вождения в автономном режиме. При этом ручное управление останется в комплекте. Классическое рулевое колесо заменили 2 джойстика. При этом у 90% всех систем модели Prophecy имеются кнопки контроля на соответствующих рычагах.

В Prophecy присутствует дисплей, занимающий всю приборную панель. Из-за отсутствия крупного рулевого колеса, экран можно видеть в полном объёме. Благодаря вождению, салон превращается в область отдыха. Интерьер заполнен умными креслами с возможностью автоподстройки под пассажира на основании его веса и роста. При этом конструкция не позволяет открыть окно. Вентиляция обеспечивает закачку воздуха с улицы, а в момент выхода пассажиров обеспечивается очистка внутри. О двигателе Hyundai информации пока нет, за исключением его принадлежности к категории электромоторов. Концепт создан на базе платформы E-GMP, представляющей собой первое шасси бренда, ориентированное только на электрокары.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:12

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