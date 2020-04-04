«Уязвим стал каждый»: ВОЗ считает COVID-19 опасным для всех людей вне возраста





В видеоролике, который транслировал телеканал "Россия-1", специалист заявила: в настоящее время врачи отмечают, что всё больше лиц молодого возраста подхватывают коронавирусную инфекцию. Таковыми являются даже люди, отдающие предпочтение здоровому образу жизни, в том числе и спортсмены. Чаще всего их беспокоят серьёзные симптомы. Маргарет Харрис подчеркнула, что недуг настолько широко распространился, что уязвимыми стали все.Представитель ВОЗ также навала основные признаки COVID-19, а именно – температура более 38 °C и лихорадка. Зачастую болезнь в первый раз даёт о себе знать в ночное время суток: сознание человека мутнеет, его бросает то в жар, то в холод, он не может понять, что происходит.