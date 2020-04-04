Ирина Дубцова во время карантина открыла в себе талант кулинара

В связи с отсутствием концертов артистка перепрофилировала свой микроблог в кулинарный, поскольку публикует в Stories рецепты, а также показывает собственноручно приготовленные блюда в отдельных постах. На Масленицу она напекла блинов, которые подавала с красной и черной икрой. На пятый день карантина Ирина Дубцова приготовила сырную поленту с креветками. Спустя несколько дней она показала поклонникам грибной жульен в горшочках, который приготовила сама. Четыре дня назад певица опубликовала подробный видео-рецепт приготовления тыквенного хлеба. Последним из показанных на данных момент кулинарным шедевром звезды стала лазанья.В комментариях некоторые поклонники выражают сомнение по поводу того, что Ирина Дубцова приготовила эти блюда самостоятельно, поскольку они выглядят “идеально”. Певица не скрывает того, что готовит дома сама и “очень хорошо”.