Ирина Дубцова во время карантина открыла в себе талант кулинара
Во время самоизоляции Ирина Дубцова открыла в себе талант повара. Певица демонстрирует в Instagram аппетитные блюда собственного приготовления в недавно запущенной кулинарной рубрике.
В связи с отсутствием концертов артистка перепрофилировала свой микроблог в кулинарный, поскольку публикует в Stories рецепты, а также показывает собственноручно приготовленные блюда в отдельных постах. На Масленицу она напекла блинов, которые подавала с красной и черной икрой. На пятый день карантина Ирина Дубцова приготовила сырную поленту с креветками. Спустя несколько дней она показала поклонникам грибной жульен в горшочках, который приготовила сама. Четыре дня назад певица опубликовала подробный видео-рецепт приготовления тыквенного хлеба. Последним из показанных на данных момент кулинарным шедевром звезды стала лазанья.
В комментариях некоторые поклонники выражают сомнение по поводу того, что Ирина Дубцова приготовила эти блюда самостоятельно, поскольку они выглядят “идеально”. Певица не скрывает того, что готовит дома сама и “очень хорошо”.
В связи с отсутствием концертов артистка перепрофилировала свой микроблог в кулинарный, поскольку публикует в Stories рецепты, а также показывает собственноручно приготовленные блюда в отдельных постах. На Масленицу она напекла блинов, которые подавала с красной и черной икрой. На пятый день карантина Ирина Дубцова приготовила сырную поленту с креветками. Спустя несколько дней она показала поклонникам грибной жульен в горшочках, который приготовила сама. Четыре дня назад певица опубликовала подробный видео-рецепт приготовления тыквенного хлеба. Последним из показанных на данных момент кулинарным шедевром звезды стала лазанья.
В комментариях некоторые поклонники выражают сомнение по поводу того, что Ирина Дубцова приготовила эти блюда самостоятельно, поскольку они выглядят “идеально”. Певица не скрывает того, что готовит дома сама и “очень хорошо”.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53