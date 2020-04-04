Оставившая сцену Наталья Ступишина отмечает 60-летие





Наталья Ступишина родилась 4 апреля, но ее отец записал в свидетельстве 3-е число, чтобы объединить праздник с собственным. После школы, где она проявляла артистические таланты, будущая звезда поступила на факультет хорового дирижирования, а в студенческие годы вышла на сцену в составе ВИА “Москвички”. Затем она работала в варьете “Арбат” и строила сольную карьеру. Большую популярность певица обрела после выхода песни “Анка”, написанной Михаилом Таничем. В 1995 году Наталья Ступишина выпустила альбом “Просто Мария”, но он не получил большого отклика поклонников. Уходу со сцены способствовали требования петь под фонограмму, а также необходимость платить за эфиры на телевидении. Вскоре артистка начала выступать только на закрытых вечеринках, а сейчас посвящает свое время дочери Полине Гудиевой, которая покорила своим талантом США.В связи с тем, что Полина Гудиева выступает преимущественно в США, появились слухи, что Наталья Ступишина получила американское гражданство. Однако певица отметила, что в Москве бывает редко, поскольку живет на даче под Сочи, а также часто навещает дочь.