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Ольга Орлова назвала информацию о «секретах» похудения звезд шоу-бизнеса «разводом и враньем»

Телеведущая Ольга Орлова рассказала правду, касающуюся информации о «секретах» похудения звезд отечественного шоу-бизнеса, которая публикуется в соцсетях. По словам знаменитости, все это исключительно «развод и вранье».
Ольга Орлова назвала информацию о «секретах» похудения звезд шоу-бизнеса «разводом и враньем»

Экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова опубликовала «гневный пост» по поводу ставшего популярным в соцсетях бизнеса, касающегося продаж «чудо-средств» для похудения, которыми пользуются звезды. Певица призналась, что получает сотни сообщений в директ с вопросами о том, правда ли ей помог тот или иной препарат. Это вынудило звезду наконец-то прервать молчание и расставить все точки над i в теме про борьбу с лишним весом.

По словам Орловой, она никогда не принимала слимбиотики и прочие рекламируемые средства для похудения, эффективность которых сомнительна. Артистка уверена, что просто не существует такого волшебного средства, которое помогает избавиться от 10 килограммов лишнего веса за неделю. Все же, что продают в Сети, ссылаясь при этом на звезд шоу-бизнеса, - это просто «развод и вранье». Строятся же эти фейки на отредактированных фото знаменитостей, которые вроде как были сделаны до и после применения препаратов. Однако на практике мошенники просто с помощью Photoshop делают артиста на первом снимке «шире», а на втором – «уже».

Ольга Орлова призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта не верить в подобную рекламу и не покупать у обманщиков их продукцию. Кроме того, по словам певицы, представители отечественного шоу-бизнеса дают исчерпывающую информацию о рекомендуемых ими средствах на своих страницах, остальное же – это происки мошенников.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:34

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