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Рассекречен бюджетный смартфон OPPO A12e

В интернете разместили данные о технических параметрах Oppo A12e. Помимо этого, были рассекречены рендеры бюджетного смартфона.

По сообщениям неофициальных источников, на официальном веб-сайте OPPO появились данные о модели A12e. Устройство получит дисплей диагональю 6,2” с разрешающей способностью стандарта HD+.

В качестве процессора будет использован чип Snapdragon 450, а объём ОЗУ составит 3 Гб. Постоянная память представлена накопителем на 64 Гб. Для селфишота подготовлена матрица на 8 Mpx, тогда как базовая камера использует модули на 13 и 2 Mpx. Ёмкость аккумуляторной батареи составит 4,23 тысячи мАч. Предварительно стоимость устройства прогнозируется на отметке $100-$120.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:25

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