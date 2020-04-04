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Директор Элины Быстрицкой Рубцова судится с сестрой актрисы Софьей Шегельман из-за наследства

Элина Быстрицкая ушла из жизни в прошлом году, однако борьба за ее наследство продолжается до сих пор. Директор покойной актрисы решила судиться с ее сестрой Софьей Шегельман.
Директор Элины Быстрицкой Рубцова судится с сестрой актрисы Софьей Шегельман из-за наследства

По завещанию знаменитости, все нажитое имущество получила родственница, однако это не устроило ее помощницу. Как утверждала Ксения Рубцова, она в течение месяцев переводила сестре Быстрицкой свои средства по ее же поручению. Теперь представитель хочет возмещения данных расходов. По словам ассистентки, за 8 лет она перевела Софье Шегельман и ее сыну в Израиль более 5 млн рублей. Эту ситуацию прокомментировал Сергей Жорин, который представляет в суде интересы звезд шоу-бизнеса. Как отметил адвокат, он понимает, почему директор артистки оспаривает ее наследство.

При этом юрист считает, что сестре актрисы удалось доказать, что отправленные деньги принадлежали ей, а не Рубцовой. Завещание Быстрицкая составила в пользу члена семьи в 2006 году, до появления в ее доме ассистентки. Этот документ свидетельствует о том, что все имущество принадлежит Шегельман, которая считает, что директор ей завидует.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:06

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