Директор Элины Быстрицкой Рубцова судится с сестрой актрисы Софьей Шегельман из-за наследства
Элина Быстрицкая ушла из жизни в прошлом году, однако борьба за ее наследство продолжается до сих пор. Директор покойной актрисы решила судиться с ее сестрой Софьей Шегельман.
По завещанию знаменитости, все нажитое имущество получила родственница, однако это не устроило ее помощницу. Как утверждала Ксения Рубцова, она в течение месяцев переводила сестре Быстрицкой свои средства по ее же поручению. Теперь представитель хочет возмещения данных расходов. По словам ассистентки, за 8 лет она перевела Софье Шегельман и ее сыну в Израиль более 5 млн рублей. Эту ситуацию прокомментировал Сергей Жорин, который представляет в суде интересы звезд шоу-бизнеса. Как отметил адвокат, он понимает, почему директор артистки оспаривает ее наследство.
При этом юрист считает, что сестре актрисы удалось доказать, что отправленные деньги принадлежали ей, а не Рубцовой. Завещание Быстрицкая составила в пользу члена семьи в 2006 году, до появления в ее доме ассистентки. Этот документ свидетельствует о том, что все имущество принадлежит Шегельман, которая считает, что директор ей завидует.
По завещанию знаменитости, все нажитое имущество получила родственница, однако это не устроило ее помощницу. Как утверждала Ксения Рубцова, она в течение месяцев переводила сестре Быстрицкой свои средства по ее же поручению. Теперь представитель хочет возмещения данных расходов. По словам ассистентки, за 8 лет она перевела Софье Шегельман и ее сыну в Израиль более 5 млн рублей. Эту ситуацию прокомментировал Сергей Жорин, который представляет в суде интересы звезд шоу-бизнеса. Как отметил адвокат, он понимает, почему директор артистки оспаривает ее наследство.
При этом юрист считает, что сестре актрисы удалось доказать, что отправленные деньги принадлежали ей, а не Рубцовой. Завещание Быстрицкая составила в пользу члена семьи в 2006 году, до появления в ее доме ассистентки. Этот документ свидетельствует о том, что все имущество принадлежит Шегельман, которая считает, что директор ей завидует.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:06