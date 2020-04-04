В Санкт-Петербурге местный житель и гражданин Киргизии устроили разборки с применением травматического оружия





Инцидент произошел днем в пятницу, 3 апреля, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Согласно сообщению местного жителя, которому 42 года, мигрант угрожал ему ножом, в связи с чем он защищался с помощью пистолета. Стрельба завершилась госпитализацией 27-летнего гражданина Киргизии, у которого диагностировали непроникающее ранение левого бедра. Тем же вечером россиянин, участвующий в потасовке, обратился в полицию, где рассказал о произошедшем конфликте с двумя мужчинами. Один из них пригрозил ему ножом, в связи с чем человек решил выстрелить в оппонента из травматического пистолета.На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.