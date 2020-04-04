«Работа у нас остановилась намертво»: Алексей Кортнев лишился возможности зарабатывать из-за коронавируса
Актёру театра и кино, музыканту Алексею Кортневу из-за коронавируса пришлось отменить концерты. Вследствие пандемии автор-исполнитель лишился возможности зарабатывать деньги.
Алексей Кортнев отметил, что коронавирус больно ударил по музыкантам. Всю концертную деятельность пришлось отменить по меньшей мере до конца апреля. Вместе с тем это лучший вариант исхода событий. «Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет», – поделился лидер группы "Несчастный случай". На данный момент 53-летний автор-исполнитель, как и многие люди во всём мире, соблюдает карантин. В самоизоляции есть и плюсы – теперь знаменитость больше времени уделяет близким.
Кортнев старается не поддаваться унынию и всячески подбадривает поклонников. Так, в своём Instagram-аккаунте 3 апреля певец запустил челлендж, который заключается в том, что желающие будут отжиматься каждый день на один раз больше. В конце все дойдут до тридцати – по количеству дней в месяце. Общение вокалист поддерживает с коллегами. Они находятся в своих домах и не встречаются лично, но записывают композиции на смартфоны. Когда карантин отменят, музыканты опубликуют их на YouTube, передаёт "Комсомольская правда".
Алексей Кортнев отметил, что коронавирус больно ударил по музыкантам. Всю концертную деятельность пришлось отменить по меньшей мере до конца апреля. Вместе с тем это лучший вариант исхода событий. «Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет», – поделился лидер группы "Несчастный случай". На данный момент 53-летний автор-исполнитель, как и многие люди во всём мире, соблюдает карантин. В самоизоляции есть и плюсы – теперь знаменитость больше времени уделяет близким.
Кортнев старается не поддаваться унынию и всячески подбадривает поклонников. Так, в своём Instagram-аккаунте 3 апреля певец запустил челлендж, который заключается в том, что желающие будут отжиматься каждый день на один раз больше. В конце все дойдут до тридцати – по количеству дней в месяце. Общение вокалист поддерживает с коллегами. Они находятся в своих домах и не встречаются лично, но записывают композиции на смартфоны. Когда карантин отменят, музыканты опубликуют их на YouTube, передаёт "Комсомольская правда".
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:53