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«Работа у нас остановилась намертво»: Алексей Кортнев лишился возможности зарабатывать из-за коронавируса

Актёру театра и кино, музыканту Алексею Кортневу из-за коронавируса пришлось отменить концерты. Вследствие пандемии автор-исполнитель лишился возможности зарабатывать деньги.

Алексей Кортнев отметил, что коронавирус больно ударил по музыкантам. Всю концертную деятельность пришлось отменить по меньшей мере до конца апреля. Вместе с тем это лучший вариант исхода событий. «Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет», – поделился лидер группы "Несчастный случай". На данный момент 53-летний автор-исполнитель, как и многие люди во всём мире, соблюдает карантин. В самоизоляции есть и плюсы – теперь знаменитость больше времени уделяет близким.

Кортнев старается не поддаваться унынию и всячески подбадривает поклонников. Так, в своём Instagram-аккаунте 3 апреля певец запустил челлендж, который заключается в том, что желающие будут отжиматься каждый день на один раз больше. В конце все дойдут до тридцати – по количеству дней в месяце. Общение вокалист поддерживает с коллегами. Они находятся в своих домах и не встречаются лично, но записывают композиции на смартфоны. Когда карантин отменят, музыканты опубликуют их на YouTube, передаёт "Комсомольская правда".

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:53

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