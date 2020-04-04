В Германии готовятся к выпуску наушников с кремниевыми динамиками





Arioso Systems провела сбор 2,6 млн евро для инвестиций в собственное производство. Кремниевые динамики отличаются крайне малыми размерами, что позволяет использовать их для совмещения с «умной» электроникой. Речь идёт об интеграции чипов искусственного интеллекта, беспроводных модулей, интернет-модемов. Фактически наушники-вкладыши получат возможность существенно расширить собственные функциональные возможности.Устройства по своей архитектуре напоминают продукты типа MEMS. Для динамиков используются ряды изогнутых полос с шириной порядка 20 мкм. Они вибрируют и тем самым создают звуковой сигнал. Тестовые образцы наушников с питанием от батареи смогли выпустить акустическое давление на уровне выше 100 дБ.