В Германии готовятся к выпуску наушников с кремниевыми динамиками
В Германии готовятся выпустить наушники, оснащенные кремниевыми динамиками. Подобные устройства отличаются большой компактностью, повышенным уровнем безопасности и низкой ценой по сравнению с электродинамическими товарами.
Arioso Systems провела сбор 2,6 млн евро для инвестиций в собственное производство. Кремниевые динамики отличаются крайне малыми размерами, что позволяет использовать их для совмещения с «умной» электроникой. Речь идёт об интеграции чипов искусственного интеллекта, беспроводных модулей, интернет-модемов. Фактически наушники-вкладыши получат возможность существенно расширить собственные функциональные возможности.
Устройства по своей архитектуре напоминают продукты типа MEMS. Для динамиков используются ряды изогнутых полос с шириной порядка 20 мкм. Они вибрируют и тем самым создают звуковой сигнал. Тестовые образцы наушников с питанием от батареи смогли выпустить акустическое давление на уровне выше 100 дБ.
Arioso Systems провела сбор 2,6 млн евро для инвестиций в собственное производство. Кремниевые динамики отличаются крайне малыми размерами, что позволяет использовать их для совмещения с «умной» электроникой. Речь идёт об интеграции чипов искусственного интеллекта, беспроводных модулей, интернет-модемов. Фактически наушники-вкладыши получат возможность существенно расширить собственные функциональные возможности.
Устройства по своей архитектуре напоминают продукты типа MEMS. Для динамиков используются ряды изогнутых полос с шириной порядка 20 мкм. Они вибрируют и тем самым создают звуковой сигнал. Тестовые образцы наушников с питанием от батареи смогли выпустить акустическое давление на уровне выше 100 дБ.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:42