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Американские ученые предложили ускорить заживление перелома бедра с помощью витамина D

Американские ученые обнаружили подход, обеспечивающий ускорение заживления перелома бедра. Метод заключается в увеличении уровня витамина D.

Автор проекта Сью Шепсес заявила, что низкий уровень указанного вещества в организме приводит к ограничению подвижности пациентов. В новом исследовании, проведенном сотрудниками Ратгерского университета, принимали участие 300 добровольцев, которые перенесли перелом бедра. Эта травма относится к группе самых тяжелых, поскольку пациенты испытывают потребность в постоянном уходе.

В ходе эксперимента выяснилось, что граждане, имеющие более высокий уровень витамина D, начинали ходить самостоятельно гораздо быстрее. Шепсес определила, что нормой данного микроэлемента для пожилых пациентов стало 20 мкг, что позволит избежать дефицита. Витамин D можно найти в молочных продуктах, рыбе, злаковых, листовой зелени и соках, а также недостаток представляется возможным восполнить с помощью прогулок в солнечные дни. В новых исследованиях ученые намерены выяснить, имеет ли его дефицит прямое влияние на мышцы человека или когнитивные функции.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:12

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