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«Не считаю его профессионалом»: Отец Жанны Фриске высказался о карьерных способностях Дмитрия Шепелева

После смерти Жанны Фриске ее семья перестала общаться с Дмитрием Шепелевым, а отец певицы до сих пор относится к нему негативно. Узнав, что шоумен приступил к участию в новом проекте, мужчина поспешил прокомментировать его карьерные способности.
«Не считаю его профессионалом»: Отец Жанны Фриске высказался о карьерных способностях Дмитрия Шепелева

Редакторы отсняли сразу несколько эпизодов нового шоу, рассчитывая на то, что оно будет пользоваться большой популярностью среди телезрителей в период пандемии COVID-19, так как большинство россиян сейчас соблюдают карантин. Тем не менее отец Жанны Фриске не оценил стремлений бывшего зятя и заявил, что ему неинтересна текущая деятельность знаменитости. Как отметил родитель, он не считает Дмитрия Шепелева достойным специалистом, при этом назвав его «тем еще типом». «Его будущим работодателям стоит помнить об этом», - поделился мужчина своим мнением.

После кончины Фриске ее родители обвиняли телеведущего в том, что он не разрешает им общаться с внуком Платоном. Кроме этого, близкие исполнительны заявляли, что именно гражданский муж присвоил себе средства, выделенные в свое время «Русфондом» на лечение артистки.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:12

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