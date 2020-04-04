«Не считаю его профессионалом»: Отец Жанны Фриске высказался о карьерных способностях Дмитрия Шепелева





Редакторы отсняли сразу несколько эпизодов нового шоу, рассчитывая на то, что оно будет пользоваться большой популярностью среди телезрителей в период пандемии COVID-19, так как большинство россиян сейчас соблюдают карантин. Тем не менее отец Жанны Фриске не оценил стремлений бывшего зятя и заявил, что ему неинтересна текущая деятельность знаменитости. Как отметил родитель, он не считает Дмитрия Шепелева достойным специалистом, при этом назвав его «тем еще типом»., - поделился мужчина своим мнением.После кончины Фриске ее родители обвиняли телеведущего в том, что он не разрешает им общаться с внуком Платоном. Кроме этого, близкие исполнительны заявляли, что именно гражданский муж присвоил себе средства, выделенные в свое время «Русфондом» на лечение артистки.