«Орущие» дроны и удары палками: Методы борьбы властей разных стран с нарушителями карантина





Мэр одного из сицилийских городов использует для отслеживания тех, кто нарушил карантин целую армию безпилотников. Заметив безответственного местного жителя, глава населенного пункта включает режим «орущего дрона», начиная с помощью достижения современной техники «доносить» до вышедшего на улицу свое мнение по поводу подобного поведения. При этом мэр не особенно стесняет себя в выражениях, а также часто просто переходит на крик. Продолжается это до тех пор, пока нарушитель режима не вернется домой.В Индии методы воздействия на местное население куда менее гуманные. Полицейские просто бьют палками тех, кто оказывается не в то время не в том месте. Некоторые нарушители режима самоизоляции даже пытаются откупиться от представителей правопорядка, стремясь избежать физических увечий, но на это местные копы не идут.Немцы же подошли к решению вопроса нарушения мер безопасности во время пандемии со свойственной им расчетливостью, поэтому внедрили жесткую систему штрафов за выход на улицу без веской причины. В этом случае, пойманным с поличным гражданам страны придется заплатить в казну 100 евро. Если же уважительный повод для нахождения на улице имеется, но дистанция в 1,5 метра с другим идущим по дороге была нарушена, положено уплатить 2,5 тысячи евро. Владельцы ресторанов и отелей, которые решат оказывать услуги во время карантина, лишаться 10 тысяч в случае поимки на горячем.В Пакистане не соблюдающих домашний режим наказывают физическими упражнениями – нарушителей сгоняют в кучу и заставляют ходить гуськом на полусогнутых ногах. В Нигерии не желающих сидеть на карантине людей принуждают нырять в сточную канаву, а в Венесуэле – бегать по городу в составе колонны из таких же провинившихся.Жителям Чечни о необходимости оставаться в посещении сообщают из минарета через громкоговоритель. В случае же невыполнения инструкций, вышедший на улицу будет наказан, но не уточняется, каким именно образом.