АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Орущие» дроны и удары палками: Методы борьбы властей разных стран с нарушителями карантина

Для того, чтобы местные жители соблюдали карантин, власти разных стран не гнушаются применять даже самые «нестандартные» методы воздействия. В ход идут удары палками, «орущие» на людей дроны и принуждение к нырянию в сточную канаву в качестве наказания за несоблюдение предписаний.

Мэр одного из сицилийских городов использует для отслеживания тех, кто нарушил карантин целую армию безпилотников. Заметив безответственного местного жителя, глава населенного пункта включает режим «орущего дрона», начиная с помощью достижения современной техники «доносить» до вышедшего на улицу свое мнение по поводу подобного поведения. При этом мэр не особенно стесняет себя в выражениях, а также часто просто переходит на крик. Продолжается это до тех пор, пока нарушитель режима не вернется домой.

В Индии методы воздействия на местное население куда менее гуманные. Полицейские просто бьют палками тех, кто оказывается не в то время не в том месте. Некоторые нарушители режима самоизоляции даже пытаются откупиться от представителей правопорядка, стремясь избежать физических увечий, но на это местные копы не идут.

Немцы же подошли к решению вопроса нарушения мер безопасности во время пандемии со свойственной им расчетливостью, поэтому внедрили жесткую систему штрафов за выход на улицу без веской причины. В этом случае, пойманным с поличным гражданам страны придется заплатить в казну 100 евро. Если же уважительный повод для нахождения на улице имеется, но дистанция в 1,5 метра с другим идущим по дороге была нарушена, положено уплатить 2,5 тысячи евро. Владельцы ресторанов и отелей, которые решат оказывать услуги во время карантина, лишаться 10 тысяч в случае поимки на горячем.

В Пакистане не соблюдающих домашний режим наказывают физическими упражнениями – нарушителей сгоняют в кучу и заставляют ходить гуськом на полусогнутых ногах. В Нигерии не желающих сидеть на карантине людей принуждают нырять в сточную канаву, а в Венесуэле – бегать по городу в составе колонны из таких же провинившихся.

Жителям Чечни о необходимости оставаться в посещении сообщают из минарета через громкоговоритель. В случае же невыполнения инструкций, вышедший на улицу будет наказан, но не уточняется, каким именно образом.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Орлова назвала информацию о «секретах» похудения звезд шоу-бизнеса «разводом и…
Рассекречен бюджетный смартфон OPPO…
Оставившая сцену Наталья Ступишина отмечает…
Американские ученые предложили ускорить заживление перелома бедра с помощью витамина…
Директор Элины Быстрицкой Рубцова судится с сестрой актрисы Софьей Шегельман из-за…
Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам…
«Работа у нас остановилась намертво»: Алексей Кортнев лишился возможности зарабатывать из-за…
В Германии готовятся к выпуску наушников с кремниевыми…
«Орущие» дроны и удары палками: Методы борьбы властей разных стран с нарушителями…
Анфиса Чехова призвала россиянок «дефилировать по квартире в красивом нижнем…
Эксперты назвали основные опасности для здоровья человека в…
«Не считаю его профессионалом»: Отец Жанны Фриске высказался о карьерных способностях Дмитрия…
Эндокринологи перечислили 5 самых распространённых мифов о…
В Санкт-Петербурге местный житель и гражданин Киргизии устроили разборки с применением травматического…
Федор Смолов в Испании не может побаловать себя гречкой во время…
Доктор Владимир Зайцев назвал места с наибольшей вероятностью заражения…
Лолита лишила наследства дочь Еву из-за особенностей ее…
Посол РФ Анатолий Антонов: "Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в…
Наталья Бардо поплатилась здоровьем за участие в испытании шоу «Последний…
Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал находящихся на самоизоляции граждан отказаться от…
Лиза и Гарри Галкины сыграли в дартс в период…
Врач Говри Кулкарни назвал основные витамины, защищающие от…
Лариса Гузеева потеряла дар речи из-за эффектного появления участника шоу «Давай…
В Москве за сутки обнаружили 434 случая заражения людей…
Ученые озвучили 15 удивительных фактов о животном…
«Вы должны были выбрать всех троих!»: Участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в…
Ученые перечислили шесть увлекательных фактов о…
Мария Машкова второй раз за четыре дня не смогла вылететь из России в США к мужу и…
Просмотреть все новости