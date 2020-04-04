Федор Смолов в Испании не может побаловать себя гречкой во время самоизоляции





Федор Смолов состоит в сборной России по футболу и выступает за испанскую “Сельту”. В прямом эфире в своем микроблоге спортсмен сообщил, что лишен возможности вернуться в Россию. При этом у него дома нет даже мяча, чтобы тренироваться, а все его жилье занимает площадь около 100 кв.м. Он просыпается около 15:00, читает, завтракает, а затем отправляется на тренировку. Футболист не ограничивает себя в общении с друзьями из России. Смолов уделяет время компьютерной игре Counter-Strike, но сериалы смотрит редко. Благодаря геймерству спортсмен отвлекается от мыслей, что остался в одиночестве в чужой стране. Он самостоятельно готовит себе омлеты и яичницу, а изредка ест хлопья с молоком. Ежедневно к нему приходит домработница, а также он пользуется службой доставки.Федор Смолов не понимает, почему люди в России стали массово покупать гречку и туалетную бумагу во время карантина. Спортсмен также признался, что хотел бы поесть этой каши, но в Испании она не распространена.