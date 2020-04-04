Эндокринологи перечислили 5 самых распространённых мифов о диабете





Один из мифов гласит, что диабет 1 и 2 типа не имеют отличий. Тем не менее следует понимать, что в первом случае организм ошибочно атакует клетки, которые вырабатывают инсулин, а во втором – он вырабатывается, однако не используется, как положено. Второе заблуждение заключается в том, что всем диабетикам необходимо делать инсулиновые инъекции. В действительности этот гормон важен для всех пациентов с 1 типом, и только для 30% людей со 2 типом, так как за последним легко следить с помощью приёма лекарственных препаратов.Согласно следующему мифу, при недуге необходимо отказаться от углеводов. Тем не менее эндокринологи не запрещают употреблять немного данных органических веществ, к примеру тех, что содержатся в бобовых, чечевице, тыкве и картофеле. Благодаря им замедляется пищеварение и поддерживается уровень глюкозы в крови.Суть 4 мифа – излишнее количество сахара может стать причиной диабета. Как показали исследования, приём этого продукта не провоцирует появление болезни. Последний миф заявляет, что диабет не является тяжёлым заболеванием. Но необходимо понимать: если его запустить, могут возникнуть и другие проблемы со здоровьем.