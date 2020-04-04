В Москве за сутки обнаружили 434 случая заражения людей коронавирусом
В Москве в течение суток выявили 434 новых случая заражения людей коронавирусом. Это несколько меньше показателя, зарегистрированного днём ранее, когда заболевание обнаружили у 448 человек.
Информация о новых зараженных представлена на портале мэра Москвы. Суммарно количество пациентов с COVID-19 на территории столицы России дошло до отметки 3357 человек. За весь период ведения наблюдений умерли 24 пациента, а 168 – выписаны в связи с выздоровлением.
Согласно информации ВОЗ, во всём мире количество зараженных достигло 970 тысяч человек, среди которых порядка 50 тысяч скончались. Самое большое количество пациентов находится в США – приблизительно 215 тысяч.
Информация о новых зараженных представлена на портале мэра Москвы. Суммарно количество пациентов с COVID-19 на территории столицы России дошло до отметки 3357 человек. За весь период ведения наблюдений умерли 24 пациента, а 168 – выписаны в связи с выздоровлением.
Согласно информации ВОЗ, во всём мире количество зараженных достигло 970 тысяч человек, среди которых порядка 50 тысяч скончались. Самое большое количество пациентов находится в США – приблизительно 215 тысяч.
Общество / Горячие новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:02