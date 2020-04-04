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Наталья Бардо поплатилась здоровьем за участие в испытании шоу «Последний герой»

Известная актриса Наталья Бардо с трудом справилась с последним заданием в шоу «Последний герой». Знаменитость поплатилась здоровьем за решение принять участие в испытании.
Наталья Бардо поплатилась здоровьем за участие в испытании шоу «Последний герой»

Насколько недель назад членов групп представителей шоу-бизнеса и обывателей объединили, после чего задания, которые должны выполнить участники шоу «Последний герой» чтобы не «вылететь», стали еще сложнее. Последнее из них далось некоторым игрокам команды «Героев» особенно тяжело.

Звезде «Улетного экипажа» было сложно съесть предложенное блюдо с живыми насекомыми. Справиться с этим Наталье Бардо стоило больших трудов, но она все-таки смогла побороть отвращение и проглотить жуков. Однако после окончания испытания оказалось, что желудок актрисы не был готов к подобной пище, и, в итоге, знаменитость поплатилась за свое участие в шоу двухдневной тошнотой и болями в животе. Здоровье артистки насколько пошатнулось, что некоторое время она даже не могла подняться с лежанки.

Все это время над Натальей Бардо подшучивали коллеги по команде. Рэпер Птаха, который еще в начале съемок экстремального шоу поймал, зажарил и съел змею, просто не мог поверить в то, что блюдо с насекомыми может стать причиной проблем со здоровьем. Другой участник «Последнего героя» Михаил Еремеев посоветовал актрисе покинуть съемки и вернуться домой. Однако, вопреки всему, Бардо решила остаться и продолжить борьбу за приз.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:30

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