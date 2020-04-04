Врач Говри Кулкарни назвал основные витамины, защищающие от коронавируса
Иностранный врач Говри Кулкарни назвал основные витамины, защищающие от коронавирусной инфекции. Одной из рекомендацией является употребление продуктов, содержащих витамин А.
Врач заметил: присутствие в рационе здоровой пищи укрепляет иммунную систему и снижает риск развития большинства недугов, уменьшает интенсивность инфекции, в том числе и COVID-19. Человеческий организм зависит от белых кровяных телец, играющих важную роль в производстве антител, отбивающихся от вирусов. Антиоксиданты и иные жизненно необходимые элементы повышают защитные силы тела. В особенности это стоит учитывать людям, имеющим хронические болезни. К примеру, витамин С защищает клетки от окислительного стресса, противостоит патогенам. Именно поэтому сейчас целесообразно налегать на цитрусовые, шиповник, красный перец, брокколи, облепиху и брюссельскую капусту.
Витамин А тоже способен помочь уберечься от недуга, а также улучшить здоровье. Он содержится в жирной рыбе, яичных желтках, тофу, орехах, семенах, сыре, бобовых и цельных зёрнах, листовых и имеющих жёлтый либо оранжевый цвет овощах. Как отметил Говри Кулкарни, приём витаминов В6, В9 и В12 способствует выработке большого числа киллерных клеток, уничтожающих заражённые аналоги. Найти эти органические соединения можно во фруктах, курице и мясе, яйцах, молочных продуктах.
Полезен и витамин D, защищающий от острых респираторных инфекций. Искать его стоит в сливочном масле, рыбьем жире, печени трески и палтуса, сельди, скумбрии, тунце, макрели. В данном списке находится также витамин Е. Благодаря ему уменьшается окислительный стресс, восстанавливаются повреждённые ткани, нейтрализуется воспаление, а потому важно употреблять растительное масло и зерновые культуры.
Врач заметил: присутствие в рационе здоровой пищи укрепляет иммунную систему и снижает риск развития большинства недугов, уменьшает интенсивность инфекции, в том числе и COVID-19. Человеческий организм зависит от белых кровяных телец, играющих важную роль в производстве антител, отбивающихся от вирусов. Антиоксиданты и иные жизненно необходимые элементы повышают защитные силы тела. В особенности это стоит учитывать людям, имеющим хронические болезни. К примеру, витамин С защищает клетки от окислительного стресса, противостоит патогенам. Именно поэтому сейчас целесообразно налегать на цитрусовые, шиповник, красный перец, брокколи, облепиху и брюссельскую капусту.
Витамин А тоже способен помочь уберечься от недуга, а также улучшить здоровье. Он содержится в жирной рыбе, яичных желтках, тофу, орехах, семенах, сыре, бобовых и цельных зёрнах, листовых и имеющих жёлтый либо оранжевый цвет овощах. Как отметил Говри Кулкарни, приём витаминов В6, В9 и В12 способствует выработке большого числа киллерных клеток, уничтожающих заражённые аналоги. Найти эти органические соединения можно во фруктах, курице и мясе, яйцах, молочных продуктах.
Полезен и витамин D, защищающий от острых респираторных инфекций. Искать его стоит в сливочном масле, рыбьем жире, печени трески и палтуса, сельди, скумбрии, тунце, макрели. В данном списке находится также витамин Е. Благодаря ему уменьшается окислительный стресс, восстанавливаются повреждённые ткани, нейтрализуется воспаление, а потому важно употреблять растительное масло и зерновые культуры.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:11