Врач Говри Кулкарни назвал основные витамины, защищающие от коронавируса





Врач заметил: присутствие в рационе здоровой пищи укрепляет иммунную систему и снижает риск развития большинства недугов, уменьшает интенсивность инфекции, в том числе и COVID-19. Человеческий организм зависит от белых кровяных телец, играющих важную роль в производстве антител, отбивающихся от вирусов. Антиоксиданты и иные жизненно необходимые элементы повышают защитные силы тела. В особенности это стоит учитывать людям, имеющим хронические болезни. К примеру, витамин С защищает клетки от окислительного стресса, противостоит патогенам. Именно поэтому сейчас целесообразно налегать на цитрусовые, шиповник, красный перец, брокколи, облепиху и брюссельскую капусту.Витамин А тоже способен помочь уберечься от недуга, а также улучшить здоровье. Он содержится в жирной рыбе, яичных желтках, тофу, орехах, семенах, сыре, бобовых и цельных зёрнах, листовых и имеющих жёлтый либо оранжевый цвет овощах. Как отметил Говри Кулкарни, приём витаминов В6, В9 и В12 способствует выработке большого числа киллерных клеток, уничтожающих заражённые аналоги. Найти эти органические соединения можно во фруктах, курице и мясе, яйцах, молочных продуктах.Полезен и витамин D, защищающий от острых респираторных инфекций. Искать его стоит в сливочном масле, рыбьем жире, печени трески и палтуса, сельди, скумбрии, тунце, макрели. В данном списке находится также витамин Е. Благодаря ему уменьшается окислительный стресс, восстанавливаются повреждённые ткани, нейтрализуется воспаление, а потому важно употреблять растительное масло и зерновые культуры.