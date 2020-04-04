Лиза и Гарри Галкины сыграли в дартс в период карантина
На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram появился свежий сюжет. В нем дочь Аллы Пугачевой весело провела время со своим братом Гарри в период карантина, сыграв с ним в дартс.
На опубликованном видео можно увидеть, как 6-летняя наследница звездных родителей целится в мишень и бросает дротики, а ее брат при этом является «помехой». Съёмкой видео занимался Максим Галкин, комментируя происходящее и восхищаясь каждым попаданием дочери. Интернет-пользователи пришли в восторг от знаменитого семейства, которое находит, чем себя занять в период карантина. Как отметили многие поклонники артистов, их дети очень воспитаны, дружны и развиты.
Лиза и Гарри Галкины регулярно умиляют своих фанатов в соцсети. Некоторое время назад они занялись уборкой вместо обеда, чем порадовали юзеров. Об этом сообщает Слово и Дело.
На опубликованном видео можно увидеть, как 6-летняя наследница звездных родителей целится в мишень и бросает дротики, а ее брат при этом является «помехой». Съёмкой видео занимался Максим Галкин, комментируя происходящее и восхищаясь каждым попаданием дочери. Интернет-пользователи пришли в восторг от знаменитого семейства, которое находит, чем себя занять в период карантина. Как отметили многие поклонники артистов, их дети очень воспитаны, дружны и развиты.
Лиза и Гарри Галкины регулярно умиляют своих фанатов в соцсети. Некоторое время назад они занялись уборкой вместо обеда, чем порадовали юзеров. Об этом сообщает Слово и Дело.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:17