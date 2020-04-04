Лариса Гузеева потеряла дар речи из-за эффектного появления участника шоу «Давай поженимся!»

На шоу «Давай поженимся!» часто появляются довольно неоднозначные персонажи, однако новый участник передачи сумел заткнуть за пояс всех предыдущих женихов. На съемки нового эпизода программы мужчина явился на коне и в сопровождении верного пса. В добавок к эффектной самопрезентации, ищущий спутницу жизни человек также решил исполнить песню, посвященную ведущим популярного шоу.Сами же телесвахи, и, в частности, Лариса Гузеева, к такому повороту событий не были готовы. Как оказалось, даже большой опыт работы с необычными женихами и невестами не дал ведущим «иммунитет», поэтому 52-летний герой «Давай поженимся!» сумел произвести неизгладимое впечатление.Как призналась сама Гузеева, подобного она не видела за весь период существования передачи. Именно поэтому изначально, увидев «принца на коне», телеведущая просто потеряла дар речи.