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Эксперты назвали основные опасности для здоровья человека в доме

Эксперты назвали основные опасности, которые угрожают здоровью человека в доме. Для полной защищенности от бактерий и микробов специалисты призывают следить за чистотой некоторых мест в жилище и исправностью предметов быта.

Старый матрас может накапливать большое количество бактерий и болезнетворных микроорганизмов, а также неудобное положение во время сна приводит к нарушениям работы иммунной системы. Плохой сон провоцирует уменьшение выработки цитокинов. На кухонных полотенцах скапливается множество микробов, которые могут привести к пищевому отравлению. Особое внимание нужно уделять разделочным доскам, в частности, вовремя их мыть и использовать разные поверхности для нескольких видов продуктов.

Тщательно промывать нужно также кофеварку, поскольку плесень и грибок чаще всего распространяются во влажных и темных местах. Нужно регулярно проводить влажную уборку помещения из-за того, что домашняя пыль становится причиной аллергии, ухудшает состояние пациентов с бронхиальной астмой, а также приводит к размножению клещей. Следует как можно чаще менять зубные щетки, а также хранить их в закрытом виде после тщательной просушки, как и бритвенные станки.

Любая парфюмерия токсична для человека, поскольку на многих производствах используется ацетон, бензиловый спирт, этанол и метиленхлорид. Вдыхаемые химические вещества могут вызвать раздражения горла, глаз и кожи. Важно не пренебрегать чистотой кистей для макияжа, коврика у входной двери, пластиковых пищевых контейнеров и холодильника.

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Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:17

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