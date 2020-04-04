Эксперты назвали основные опасности для здоровья человека в доме





Старый матрас может накапливать большое количество бактерий и болезнетворных микроорганизмов, а также неудобное положение во время сна приводит к нарушениям работы иммунной системы. Плохой сон провоцирует уменьшение выработки цитокинов. На кухонных полотенцах скапливается множество микробов, которые могут привести к пищевому отравлению. Особое внимание нужно уделять разделочным доскам, в частности, вовремя их мыть и использовать разные поверхности для нескольких видов продуктов.Тщательно промывать нужно также кофеварку, поскольку плесень и грибок чаще всего распространяются во влажных и темных местах. Нужно регулярно проводить влажную уборку помещения из-за того, что домашняя пыль становится причиной аллергии, ухудшает состояние пациентов с бронхиальной астмой, а также приводит к размножению клещей. Следует как можно чаще менять зубные щетки, а также хранить их в закрытом виде после тщательной просушки, как и бритвенные станки.Любая парфюмерия токсична для человека, поскольку на многих производствах используется ацетон, бензиловый спирт, этанол и метиленхлорид. Вдыхаемые химические вещества могут вызвать раздражения горла, глаз и кожи. Важно не пренебрегать чистотой кистей для макияжа, коврика у входной двери, пластиковых пищевых контейнеров и холодильника.