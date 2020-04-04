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«Вы должны были выбрать всех троих!»: Участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в несправедливости

В 7-м сезоне детского «Голоса» стартовал этап поединков. Однако в последнем эпизоде проекта одна из его выбывших участниц раскритиковала Полину Гагарину, обвинив ее в несправедливости.
«Вы должны были выбрать всех троих!»: Участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в несправедливости

По правилам вышеназванного раунда, члены жюри делят своих подопечных на 5 троек, которые должны спеть по одной композиции. С каждой группы только один участник передачи может пройти в этап «Песня на вылет», где выберут 2-х финалистов. В последнем выпуске очередь выбирать дошла до Полины Гагариной. В первую команду звезды вошли 4 человека, выступившие с песней группы Europe «The final Countdown», однако в следующий этап прошел Артем Морозов. Далее Гагарина приняла решение, что в «Песне на вылет» примет участие Миржан Жидебай со взрослой тройки исполнительницы.

Затем на сцену вышла другая группа юных певиц, исполнившие трек Бьянки «Танцы». В следующий этап «Голоса» прошла 3-я участница. Из 4-й команды наставница выбрала Артема Фокина. Последними зрителей порадовали Таисия Скоморохова, Агния Андреева и Ангелина Дерябина. Они спели хит австралийской звезды Tones and I «Dance Monkey».

В конце выступления девочек Гагарина выбрала Таисию, чем расстроила других конкурсанток. «Это несправедливо!» - заявила обиженная Ангелина за кулисами. Затем член жюри объяснила участницам правила проекта, однако проигравшая исполнительница осталась при своем мнении.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:53

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